Legendäre Wirtin aus Ahrweiler Bad Neuenahrer mussten zwei Euro mehr blechen

Ahrweiler · Kathinka Linden war eine Legende in Ahrweiler. Als einstmals älteste Wirtin einer Weinstube in ganz Deutschland war sie weithin bekannt und für ihren trockene Humor beliebt. Eine neue Straußwirtschaft an einem ganz besonderen Standort erinnert nun an ihre Geschichten.

07.08.2024 , 18:00 Uhr

In „Kathinkas Weinstube“ empfangen Stefan Kurth (l.) und Doris Hein an 16 Wochenende Gäste. Am 18. August git Stephan Maria Glöckner (Mitte) ein musikalisches Intermezzo. Foto: Martin Gausmann

Von Karen Reuter-Hauser