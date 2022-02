GA-Redaktionsmobil in Bad Neuenahr : Ortsvorsteher will nach der Flut mehr Angebote für Kinder

Richard Lindner ist Ortsvorsteher von Bad Neuenahr und Zugführer der örtlichen Feuerwehr. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr Ortsvorsteher, Feuerwehrchef, in leitender Position bei der Sparkasse: Richard Lindner aus Bad Neuenahr vereint viele Funktionen in sich. Gut ein halbes Jahr nach der Flut will er nach vorne schauen. Für seine Heimat wünscht er sich mehr Angebote für Kinder – und hat ganz konkrete Vorstellungen.