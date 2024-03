Neuer Aussichtsturm in Walporzheim Bald wieder Weitblick vom Steinthalskopf

Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler zeigte sich durch die Bank investitionsbereit und beschloss den Neubau einstimmig. Robert Schwertel-Stahl (CDU) fasste noch einmal in die EVA-Turm Wunde und zeigte seine Freude darüber, dass auf dem Steinthalskopf ein ausreichend hoher Turm installiert wird: „Das wird nicht so ein Rohrkrepierer!“ Christoph Scheuer (Grüne) sieht eine Aufwertung der Wanderwege in besagtem Gebiet und lobte die Förderung des sanften Tourismus, ist eine Anfahrt mit dem PKW an den Turm doch nicht möglich. Für die SPD reicht die einfachste von drei Varianten beim Neubau aus. „Besonders ästhetisch-architektonische Maßstäbe mit Preissteigerungseffekt sind aus unserer Sicht nicht zu berücksichtigen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Werner Kasel. Das sieht Gregor Sebastian genauso. Der FWG-Fraktionschef bemerkte, dass die Turmstruktur aufgrund der umliegenden Bäume eh kaum zu sehen sei.