Unterstraße in Bad Neuenahr Im Oktober soll der Spuk mit den Bauarbeiten beendet sein

Wer an der Unterstraße im Herzen des Bad Neuenahrer Kurviertels wohnt, benötigt schon ein solides Nervenkostüm. Seit nahezu vier Jahren wird an der etwa 200 Meter langen Straße zwischen Mittelstraße und Johannisberg gearbeitet – oder gerade auch nicht gearbeitet. Seit der Asphalt abgetragen ist und durch Schotter ersetzt wurde, seit an verschiedenen Stellen Löcher ausgebaggert und wieder geschlossen wurden, Leitungsrohre in vielen bunten Farben verbuddelt wurden, ist nicht viel von Fertigstellung zu sehen. „Wir bedauern die aktuelle Situation und haben auch Verständnis für die Verärgerung im betroffenen Quartier. Leider betrifft diese hohe Bau-Belastung auch noch andere Stadtbereiche. Wir wissen auch, dass uns in den nächsten Jahren immer noch eine Vielzahl an Bauvorhaben, sei es Hoch- oder Tiefbaumaßnahmen, im gesamten Stadtgebiet belasten werden“, schrieb nun die Stadtverwaltung auf GA-Anfrage. Allerdings bemühte sich die Stadt auch darum, Hoffnung zu machen: Der Ausbau der Unterstraße ist nun für Oktober vorgesehen. Ob dann tatsächlich die verdreckten Fenster und Türen, Hausfassaden und Rollläden gereinigt werden können, bleibt abzuwarten.