RTL-Kuppelshow Landwirt aus dem Ahrtal will bei „Bauer sucht Frau“ die Liebe finden

„Meine Tiere geben mir Ruhe. Da ist eine gewisse Zuneigung da. Die geben einem Kraft“, sagt Michael im von RTL veröffentlichten Vorstellungsvideo. In diesem ist etwa zu sehen, wie er Hühner füttert oder mit seinem Vater für das Federvieh Brot einweicht. Bei „Bauer sucht Frau“, so der 46-Jährige, dessen erste Ehe nach eigenen Angaben 2017 geschieden wurde, habe er sich beworben „in der Hoffnung, eine Partnerin zu finden, die die gleichen Leidenschaften teilt“. Seine Traumfrau solle zwischen 30 und 45 Jahre alt und „vor allem familiär sein“. Eine eigene Familie zu haben, sei sein größter Traum. In seinem Haus gebe es genug Platz, auch für eine große Familie. „Liebe ist etwas sehr Wertvolles. Einer Frau zu zeigen, dass sie diese Person an meiner Seite ist, die ich liebe und mit der ich alt werden will, das wäre schön, wenn ich das wieder haben könnte“, sagt Michael.