Videoansprache von Guido Orthen : Bad Neuenahr-Ahrweilers Bürgermeister warnt vor drohendem Unwetter

#bürgerinfo #unwetterlage ⚠ Der Deutsche Wetterdienst (DWD) weist für Donnerstag und Freitag auf eine markante Unwetterlage hin. ⚠ Nach aktuellem Stand sind ab ca. Donnerstagmittag sowie am Freitag in unserer Region schwere Unwetter mit Gewittern, Starkregen und Sturmböen zu erwarten. Ob und in welchem Umfang auch das Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler betroffen sein wird, lässt sich derzeit noch nicht vorhersagen. Gleichwohl ist – auch aufgrund der Erfahrungen des Unwetters vom Montag dieser Woche – erhöhte Wachsamkeit erforderlich und Vorkehrungen zu treffen. Bitte schützen Sie sich und Ihr Hab und Gut so vorausschauend wie möglich. Sofern Sie über diese Eigenvorsorge hinaus weitere Sandsäcke benötigen, können diese heute zwischen 14:00 und 18:00 Uhr am Betriebshof der Stadt im Dahlienweg abgeholt werden. Die Abgabemenge ist auf 10 Säcke pro Haushalt begrenzt. ▶ Die Stadtverwaltung gibt in Abstimmung mit der Feuerwehr folgende Hinweise: • Halten Sie sich nicht in Kellern oder Tiefgaragen auf. • Sichern Sie Hab und Gut aus tieferliegenden Gebäudeteilen, insbesondere aus Kellern und Tiefgaragen frühzeitig. • Sichern Sie lose Teile und Geräte auf Ihrem Grundstück, insbesondere Banner, Bauzäune, Planen. • Meiden Sie Spaziergänge, es könnten Bäume umstürzen und Äste herab fallen. • Achten Sie auf herabstürzende Dachziegel und andere Gegenstände. • Fahren Sie im Straßenverkehr vorsichtig und vorausschauend. • Verkehrswege könnten blockiert sein und Gegenstände (z.B. Dachteile) von Gebäuden fallen • Achten Sie aufgrund der besonderen Situation in unserer Stadt insbesondere auf umstürzende oder umherfliegende Bauzäune, Banner und Planen. • Verfolgen Sie aufmerksam die regionalen Wetterberichte im Radio, TV und Internet und beachten Sie die WarnApps „KatWarn“ und „NINA“. • Wählen Sie die 112 (Feuerwehr & Rettungsdienst) sowie die 110 (Polizei) nur im NOTFALL (auch per Mobiltelefon)! ℹ Verfolgen Sie unbedingt die Wetterentwicklung, welche Sie jederzeit beim DWD abrufen können: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnWetter_node.html?ort=Bad%20Neuenahr-Ahrweiler&fbclid=IwAR2AW_NGLjhd78uBI2-w51BaiRM_8btrj7EWwj8kJ7P7sn_2E9pf0UQoDIU 🎬 Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler