Ein Jahr nach der Flut : Beginn der Gedenkfeier im Kurpark Bad Neuenahr steht fest

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier macht sich im Herbst vergangenen Jahres ein Bild von der Situation in der flutgeschädtigen Altstadt von Ahrweiler. Am 14. Juli wird er erneut im Ahrtal erwartet, ob er am Gedenken im Bad Neuenahrer Kurpark teilnimmt, ist aber offen. Foto: Martin Gausmann