Konstituierende Sitzung des Stadtrats Bei den Beigeordneten folgt Wolfgang Horrmann auf Ute Reuland

Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen stimmte die anwesenden 33 von insgesamt 36 Mitgliedern des Rats am Montagabend auf eine Legislaturperiode ein, die von Bautätigkeiten, Baustellen, Fertigstellungen und Einweihungen gekennzeichnet sein werde. Zukunftsgestaltung werde in der Kreisstadt in den kommenden Jahren gleichbedeutend mit der Bewältigung der Folgen der Flutkatastrophe sein. „Dabei hatten wir ganz andere Pläne“, blickte Orthen nur kurz zurück.