Hohe Auszeichnung für Ahrweiler BC Beim Ballsport Club zählen immer die Werte

Auf die, die ganz oben, also in der „ersten Mannschaft“ spielen, blickt hingegen die Öffentlichkeit. Und da muss der ABC-Fan gar nicht weit zurückblicken, um ein tiefes Tal zu erkennen. Es war vor neun Jahren, der Ahrweiler BC stand in der Kreisliga B auf einem Abstiegsplatz. Der zweite große Fußballverein der Stadt, SC 07 Bad Neuenahr, war erst kurz zuvor insolvent abgewickelt worden. Der Fußball in Bad Neuenahr-Ahrweiler lag am Boden. Doch damals kamen neue Leute. Macher, die nicht nur sportlich so viel bewegten, dass der ABC in der Saison 2022/23 erstmals in der Oberliga Südwest kicken konnte, wenn auch zunächst nur für eine Saison. Was seither auf und neben dem Platz bewegt wurde, ist aller Ehren wert und kann durchaus als ein Hochphase im Geschichtsbuch des Vereins bewertet werden.