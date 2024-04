Natuschutz im Kreis Ahrweiler Beim BUND teilt sich ein Trio die Vorstandsarbeit gleichberechtigt

Die BUND Kreisgruppe Ahrweiler kümmert sich um ein sehr großes Gebiet, indem sich die Anforderungen, Probleme und Themen oft von Region zu Region unterscheiden. So beschäftigt sich die Kreisgruppe an der Ahr mit ganz anderen Themen als zum Beispiel am Rhein oder in der Eifel. Um dieses große Gebiet, mit all seinen Herausforderung abzudecken, ist aber nicht nur ein gut aufgestelltes Vorstandsteam nötig, sondern auch die Hilfe zahlreicher aktiver Mitglieder. „Zusätzlich zu unserem Sprecherteam, unterstützen unsere Arbeit viele andere aktive Mitglieder“, betont Jürries das Miteinander in der Kreisgruppe. Gerade die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 hat viele neue Aufgaben und Probleme mit sich gebracht, welche intensive Arbeitszeit in Anspruch nimmt. „Durch die Flut sind natürlich viel mehr Stellungnahmen zu geplanten Baumaßnahmen notwendig geworden“, weiß Lang zu berichten.