Hochwasserschutz Beim Zweckverband mahlen die Mühlen langsam

„Es ist schade, dass wir nur eine grundsätzliche Absichtserklärung abgeben“, machte Robert Schwertel-Stahl (CDU) deutlich, dass der Rat aufgrund fehlender Verbandsordnung und Finanzierung gar nicht anders könne. „Zumindest der organisatorische Rahmen des Zweckverbandes müsste längst feststehen, sonst verlieren wir immer mehr Akzeptanz und Verständnis in der Bevölkerung“, so Schwertel-Stahl. Christoph Scheuer (Bündnis 90/Die Grünen) sieht es ähnlich: „Leider sind wir immer noch in der Konzeptphase.“ Ein wichtiges Signal sei dagegen die Mitgliedschaft des Landes Rheinland-Pfalz. „Jetzt hoffen wir auf eine auf zielstrebige Zusammenarbeit mit dem Kreis Euskirchen, der Stadt Bad Münstereifel und der Gemeinde Blankenheim. Es bleibe zu hoffen, dass bis zu einem nächsten Hochwasser zumindest einige Maßnahmen bereits umgesetzt seien, so der Grünen-Fraktionsvorsitzende.