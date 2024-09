Bilanz zum Warntag im Kreis Ahrweiler Nur in Sinzig blieb eine Sirene stumm

Große Zufriedenheit herrschte bei den Wehrleitungen und Kommunen im Kreis Ahrweiler: der mittlerweile vierte bundesweite Warntag am Donnerstag hatte überwiegend positive Erkenntnisse hervorgebracht. Nur in der Sinziger Kernstadt blieb eine der neu angeschafften Sirenen stumm. Auf diese neuen Alarmgeber hatte der Kreis Ahrweiler diesmal seine Sirenenwarnungen beschränkt. Der Brand- und Katastropheninspekteur (BKI) des Landkreises, Michael Zimmermann, hatte sich im Anschluss an den Übungsalarm bei den beteiligten Kommunen informiert, wie es gelaufen sei.