Blandine-Merten-Haus​: Weg frei für Neubau von Kita in Bad Neuenahr​

Weg frei für Neubau von Kita in Bad Neuenahr

So soll das neue Blandine-Merten-Haus einmal aussehen. Foto: Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr Der Haupt- und Finanzausschuss von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat grünes Licht für den Neubau der bei der Flut zerstörten Kita Blandine-Merten-Haus gegeben. Dieser soll an gleicher Stelle erfolgen, das Gebäude aber deutlich höher liegen.

Die ersten Hochbauten im Neu- und Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe nehmen zumindest auf dem Papier Gestalt an. Jetzt wurde im Haupt- und Finanzausschuss der Kreisstadt der Entwurf für den Neubau der Kindertagesstätte Blandine-Merten-Haus vorgestellt. Anschließend gab der Ausschuss der Entwurfsplanung einstimmig grünes Licht, ein ähnliches Votum wird auch vom Stadtrat erwartet.

Die Kita in Bad Neuenahr unweit von Ahr und Mühlenteich war in der Flutnacht im Juli 2021 derart zerstört worden, dass sie noch im gleichen Jahr abgerissen werden musste. Seither sind die meisten der 135 Kinder in einer Containeranlage im Innovationspark der Nachbargemeinde Grafschaft untergebracht. Wer dort derzeit seine Kitazeit erlebt, dürfte den Neubau wohl kaum noch als Kita-Kind erleben.Das neue Blandine-Merten-Haus soll nun genau auf dem Areal entstehen, auf dem der Vorgängerbau auch stand. Aber: Der Bau wird deutlich höher.