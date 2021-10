Nach der Flut : Blumen für die kalte Wohnung

Auf dem Markt in der Altstadt von Ahrweiler läuft der Blumenverkauf schleppend. Foto: Rosanna Großmann

Ahrweiler Bereits seit einigen Wochen findet der Markt in der Altstadt von Ahrweiler wieder statt. Der Lebensmittelverkauf läuft normal – doch der Blumenverkauf schleppend. Für viele ist es noch zu früh, ihre Wohnung zu dekorieren.

Auf dem Weg durch das Niedertor in die Altstadt von Ahrweiler erwartet Besucher des Ortes auch drei Monate nach der Flut noch das gleiche Bild: die unterste Etage jedes einzelnen Hauses verbarrikadiert, entkernt oder schlicht verlassen, angegraut vom Dreck, den die Wassermassen zurückgelassen haben. Die Fußgängerzone Niderhut, nun gesäumt von Baufahrzeugen und Schuttcontainern, führt zum Marktplatz – und hier strahlt einem plötzlich das bunte Leben entgegen. Eine Blumenhändlerin verkauft liebevoll gebundene Sträuße und herbstlich bepflanzte Töpfe.

Was aktuell im Ahrtal wieder möglich ist

Deprimierender Anblick

Seit der Flut müsse sie wegen der gesperrten Autobahn über Land den Weg nach Ahrweiler fahren: „Da brauche ich für eine Strecke bis zu zwei Stunden.“ Ihr Mann betreibe einen weiteren Stand in Köln, hinzu komme ein eigener Blumenladen. Die Rentnerin Inge Korte steht mit ihrem Rollator vor dem Pflanzenregal und entscheidet sich für eine Erika.

„Es ist momentan wirklich deprimierend, hier langzulaufen“, bestätigt sie den Eindruck von der Ahrweiler Altstadt. Am 14. Juli sah sie das Wasser kommen, zog danach für acht Wochen zu ihrem Sohn. Jede Nacht darauf hatte sie Angst. Wegziehen, so wie es viele andere tun, kommt für sie aber nicht in Frage: „Man muss da durch. Ich wohne fast 50 Jahre hier“, erzählt Korte. „Mein Mann liegt hier auf dem Friedhof. Natürlich bleibe ich.“