Bad Neuenahr betroffen : Boeing lässt 89 Tonnen Kerosin über Rheinland-Pfalz und dem Saarland ab

Mainz/Bad Neuenahr Ein Frachtflugzeug einer britischen Gesellschaft hat am Freitagabend 89 Tonnen Kerosin über dem südlichen Rheinland-Pfalz und dem Saarland abgelassen. Die Maschine sollte für eine Ladung in Lüttich leichter werden.

Ein Frachtflugzeug der britischen Gesellschaft Magma Aviation hat über Rheinland-Pfalz und dem Saarland insgesamt 89 Tonnen Kerosin abgelassen. Das teilte die Deutsche Flugsicherung in Langen am Montag auf Anfrage mit. Die Boeing 747 sei am Freitagabend vom Flughafen Hahn mit Zielort Indien abgehoben, der Pilot habe aber kurz nach dem Start Triebwerksprobleme gemeldet.