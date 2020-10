Kostenpflichtiger Inhalt: Nach dem Großbrand in Bad Neuenahr : Geschäfte im Thermalbadehaus öffnen wieder

Der Mitteltrakt muss nach dem verheerenden Feuer komplett abgerissen werden. Es soll nun ein Neubau entstehen. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr Nach dem verheerenden Brand im Thermalbadehaus in Bad Neuenahr können am Donnerstag die ersten Geschäfte und Praxen wieder öffnen. Dank mehrerer Spezialtrupps sollen weitere Wiedereröffnungen in den nächsten Tagen folgen.