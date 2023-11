Großereignis Martinsfeuer in Ahrweiler Brennende Schaubilder in den Ahrweiler Weinbergen begeistern Tausende

Die Martinsfeuer in Ahrweiler sind längst zu einem Anziehungspunkt für Besucher und freudigem Ereignis für Einheimische geworden. Denn in beeindruckender Weise konstruieren die örtlichen Junggesellenvereine in ihren vier Huten Jahr für Jahr im November sensationelle Bergfeuer und brennende Schaubilder an den Hängen des Ahrtals in der Rotweinmetropole.