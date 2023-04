Bad Neuenahr zum Thema Brücken-Neubau „Zweckmäßigkeit bei Brücken schließt Schönheit nicht aus“

Der Stadtrat fasste nun, basierend auf den ersten Vorstellungen der neuen Landgrafen- und der neuen Bachemer Brücke, einstimmig einen Grundsatzbeschluss. Dabei stehen Hochwasserschutz und Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, im Vordergrund. Pfeiler der neuen Brücken sollen nicht mehr mittig in der Ahr stehen. Die Baukörper müssen das neu berechnete, sogenannte 100-jährige Hochwasserereignis (HQ 100) durchlassen und möglichst noch Platz nach oben (Freibord) haben. Dabei geht es um eine Durchlassmenge von fast 500 Kubikmetern Wasser pro Sekunde, fast das Doppelte der bisherigen HQ 100-Menge. Die neuen Brücken sind wesentlich länger als ihre Vorgänger, weil der Ahr mehr Raum gegeben wird. Zudem führen Fahrrad- und Fußgängerwege künftig möglichst tief in der Ahrböschung und damit ebenfalls unter den Brücken entlang. Und es wird tiefe Gründungen geben. Soll heißen: Die Brückenpfeiler werden viele Meter tief in den Untergrund reichen.