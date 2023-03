Dauerhafte Querungen nach der Flut Neue Brücken in Bad Neuenahr-Ahrweiler werden höher und länger

Brücken verbinden. Umso schmerzlicher wurden sie vermisst, als die Flut im Juli 2021 die Ahrquerungen in der Katastrophennacht zerstört und weggerissen hatte. Der Süden von Bad Neuenahr-Ahrweiler war nahezu abgeschnitten von der Innenstadt und den Einkaufsmöglichkeiten. Behelfsbrücken wurden geschaffen, um das zueinander zu führen, was zusammengehört. Wenngleich die Provisorien gut funktionieren, wird nun über den Bau der dauerhaften neuen Verbindungen nachgedacht, die in Zukunft die Ahr überspannen sollen. Im Bauausschuss der Kreisstadt wurden die ersten Pläne für eine neue Brücke an der Landgrafenstraße sowie für eine Brücke für den Ortsteil Bachem präsentiert. Zuvor waren die Konstruktionen bereits in den Ortsbeiräten vorgestellt worden.