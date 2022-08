Buch „Flutgeschichten“ : Julian Dela fand während der Flut Zuflucht auf dem Dach

Bad Neuenahr-Ahrweiler Julian Dela hat „Flutgeschichten“ gesammelt, die intime Einblicke in die Geschehnisse der Katastrophennacht und ihre schicksalhaften Folgen vermitteln. Auch seine eigene spielt darin eine Rolle. Die Einnahmen daraus sollen gespendet werden.

Da sind Rüdiger K. und seine Frau aus Altenahr. Sie werden von der Flut in ihrem in Flussnähe stehenden Haus gefangen und können sich zunächst auf den Speicher retten. Dann aber wird ihr Haus fortgerissen. Dann ist da Nadine W., die vom Hochwasser in ihrer Erdgeschosswohnung in Bachem überrascht wird, sich aber mit anderen Bewohnern in den zweiten Stock retten kann, wo sie über Stunden in Todesangst ausharrt.