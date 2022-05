Buch von gebürtiger Ahrtalerin : So lassen sich Fähigkeiten von Senioren aktivieren

Ahrweiler Eine gebürtige Ahrtalerin hat ein Buch für die Arbeit mit Senioren geschrieben. Es könnte zu einem Handbuch werden, das Fachkräfte genauso wie Angehörige täglich aufschlagen.

„Wasser, Quell des Lebens“, „Zauber der Liebe“ und „Kunterbunt“ – die Übersicht liest sich wie eine Anleitung zum Wohlfühlen. Katja Borchert-Giel ist unter die Autorinnen gegangen. Die gebürtige Ahrtalerin, die heute in Oelde im Münsterland lebt, hat ihr Fachbuch „Aktivieren rund ums Jahr" für die Arbeit mit Senioren im Heim, in ambulanten Einrichtungen und zuhause geschrieben.

Die 55-Jährige wäre froh gewesen, „wenn ich so etwas von Anfang an gehabt hätte. So kam ihr die Idee, die Vorarbeit anderen Betreuungs- und Pflegekräften an die Hand zu geben. Für das Buch arbeitete sie die Kapitel auf: „Ich habe versucht, die Kapitel gleich lang zu machen und gleich aufzubauen.“