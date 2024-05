Fast drei Jahre nach der Flut Buchhandlung am Ahrtor ist zurück in der Ahrweiler Altstadt

Elligstraße adieu. Fast drei Jahre lang haben Betreiberin Jessica Bälz und ihr Team von der Buchhandlung am Ahrtor darauf gewartet, ihre Kunden wieder am Standort in der Ahrweiler Altstadt unweit des namensgebenden Stadttores begrüßen zu dürfen. Am Dienstag war es endlich soweit: Es öffneten sich zum ersten Mal nach der flutbedingten Pause offiziell die Türen der Buchhandlung in der Ahrhutstraße 11, wo das Gebäude stark von den Wassermassen beschädigt worden war.