Veranstaltungsreihe in Ahrweiler Buchhandlung am Ahrtor macht „Lust auf Lesen“

Drei Jahren musste die Buchhandlung am Ahrtor flutbedingt in Räume in der Ahrweiler Elligstraße ausweichen. Dort war die Veranstaltungsreihe nur unter erschwerten Bedingungen durchführbar, erzählt Bälz. Daher sind sie und ihr Team nun besonders froh, wieder in der Ahrhutstraße zu sein.