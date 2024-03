Landgericht Koblenz urteilt Bücherdieb muss in ein psychiatrisches Krankenhaus

Das Landgericht Koblenz urteilte jetzt in einem Prozess gegen einen 47-jährigen Mann aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, dass dieser in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss. Der psychisch kranke Mann hatte im August 2023 versucht, eine Kiste mit Büchern zu stehlen. Die Tat fand in einer Parkanlage in Bad Neuenahr-Ahrweiler statt, wo Frauen gerade eine Ferienfreizeit für Kinder vorbereiteten.