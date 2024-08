Bücherei St. Laurentius in Ahrweiler Freude am Lesen vermitteln

Ahrweiler · In der Bücherei St. Laurentius in Ahrweiler finden Groß und Klein ein umfangreiches Angebot an Medien. Willkommen ist jeder, der Spaß an Büchern und am Lesen hat. So sieht es nach der Wiedereröffnung aus.

15.08.2024 , 15:00 Uhr

Die Bücherei St. Laurentius am Ahrweiler Marktplatz will Lust am Lesen machen. Foto: ahr-foto





Von Karen Reuter-Hauser