Verkehrsplanung in Bad Neuenahr-Ahrweiler Bürgerinitiative befürchtet mehr Verkehr und Lärm auf dem Calvarienberg

Ein „bürgerfreundliches Verkehrskonzept“ fordert eine Bürgerinitiative in Ahrweiler, die sich im Zusammenhang mit einer anstehenden Bebauung am Calvarienberg gegründet hat. Wie berichtet, soll das ehemalige Ursulinen-Kloster zu Wohnzwecken genutzt werden, zudem ist an ein kleines Hotel gedacht sowie an den Bau einiger Mehrfamilienhäuser in den ehemaligen Klostergärten.