Youtube-Video der Kreisverwaltung : Bürgermeister an der Ahr bedanken sich bei Fluthelfern

Kreis Ahrweiler In einem knapp fünfminütigen Video bedanken sich die Bürgermeister der flutbetroffenen Gebiete an der Ahr bei den Helfern - den freiwilligen wie den offiziellen - und bei ihren Bürgern.

Die drei Bürgermeister und Cornelia Weigand, damals noch in ihrer Funktion als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) Altenahr, stehen vor der historischen und von der Flut zerstörten Nepomuk-Brücke in Rech. Den Anfang macht Guido Nisius, der Bürgermeister der VG Adenau, der seinen Dank vor allem an die freiwilligen Helfer richtet, die Freizeit und Urlaub geopfert haben und immer noch opfern. Er endet mit dem Satz: „Vor allem aber geben sie uns das Gefühl, dass wir in dieser schwersten Krise nicht alleine sind.“

Ein neues Leben: Anja Fritzsche war DJ mit eigenem Plattenlabel und hatte in der Corona-Pandemie einen sicheren Job in der Banking-Branche. Um anderen nach dem Hochwasser zu helfen, gab sie all das vorerst auf.

Es folgt seine damalige Kollegin Weigand, die mittlerweile als Chefin im Kreishaus sitzt. Sie richtet den Dank vor allem auf die vielen Sach- und Geldspender. Guido Orthen, der Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, spricht besonders die eigenen Bürger an: „Ich sage: ‚Vielen Dank für das große Gefühl der Solidarität – des Zusammenhalts in unserem Tal. Nicht nur all derer, die gekommen sind, sondern auch untereinander‘.“ Sichtlich gerührt fügt der Bürgermeister der größten Stadt im betroffenen Gebiet hinzu: „Danke, dass sie hier bleiben. Denn das Ahrtal war und es bleibt unsere Heimat.“

Andreas Geron, der Bürgermeister der Stadt Sinzig, richtet seinen Dank an die vielen offiziellen Institutionen und verweist vor allem auch darauf, dass deren Hilfe noch bis heute anhält. Anschaulich formuliert er den Dank an alle, „die in Krankenwagen, in Hubschraubern, in Räumfahrzeugen, in Baggern und in Panzern im Ahrtal geholfen haben.“ Der Erste Kreisbeigeordnete schließlich, Horst Gies, bei Produktion und Erscheinen des Videos noch als Stellvertreter des Landrats, richtet seinen Dank an die vielen Kollegen in den Verwaltungen der betroffenen Gebiete. Das Video ist hier abzurufen: https://www.youtube.com/watch?v=HqmHjvrluGU.