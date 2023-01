Präsident des Bundesverfassungsgerichts : Stephan Harbarth besucht flutgeschädigtes Amtsgericht in Ahrweiler

Stephan Harbarth besucht flutgeschädigtes Amtsgericht in Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler Das Amtsgericht in Ahrweiler wurde bei der Flut stark beschädigt. Jetzt gab es dort Besuch von Deutschlands höchstem Richter. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, hat sich persönlich ein Bild vom Wiederaufbau gemacht.

Nur sechs der etwa 40 Bediensteten des Amtsgerichts Bad Neuenahr-Ahrweiler schaffen es am 15. Juli 2021 zum Justizgebäude in der Wilhelmstraße. Dort finden sie eine Schlammwüste vor. Im Keller des um 1900 errichteten Hauses steht das Wasser, genauer eine mit Fäkalien verseuchte Brühe, 1,5 Meter hoch. Das Erdgeschoss ist bis zu einem Meter geflutet, die Telefonanlage zerstört. Dabei liegt das Gebäude nicht einmal im ausgewiesenen Hochwassergebiet. Die Ahr ist etwa 500 Meter entfernt.

Rund anderthalb Jahre nach der Katastrophe zeigt sich Amtsgerichtsdirektorin Susanne Dreyer-Mälzer am Montag gastfreundlich. Den Personenschützern, die vor dem Sitzungssaal warten, reicht sie Orangensaft. Die Anwesenheit der Männer hängt nicht etwa mit einem besonderen Prozess zusammen, bei dem es Beteiligte zu beschützen gilt. Vielmehr gehören sie zum hohen Besuch, der gekommen ist. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts und ehemalige Fraktionsvize der CDU im Bundestag, Stephan Harbarth, macht sich ein Bild von den Folgen der Katastrophe und vom Wiederaufbau im stark von der Flut getroffenen Ahrweiler Jusitzgebäude. „Wir kämpfen für den Rechtsstaat vor Ort“, betont Harbarth. Der Chef des Verfassungsgerichts verweist auf das „unermessliche Leid der „fürchterlichen Katastrophe“. Begleitet wird Harbarth von seiner Stellvertreterin am höchsten Gericht Deutschlands, Doris König, und Landesjustizminister Herbert Mertin (FDP), der das Gericht kürzlich schon einmal besuchte (der GA berichtete).

Das Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler ist zuständig für erstinstanzliche Zivil-, Straf-, Familien- und Betreuungsverfahren sowie für Grundbuch- und Insolvenzsachen. Es hat rund 40 Bedienstete, darunter acht Richterinnen und Richter. Von der Flutkatastrophe waren auch die Amtsgerichte im nahen Sinzig sowie in Prüm und Daun in der Eifel betroffen. dpa

Vorher, vor den versammelten Journalisten, lobt Dreyer-Mälzer die Justiz in Rheinland-Pfalz für den Umgang mit der Katastrophe. Diese habe „ein gutes Bild“ abgegeben. „Es ist uns gelungen, den gesetzlichen Richter immer zu gewährleisten“, äußert sich Dreyer-Mälzer mit Blick auf das Grundrecht, das festlegt: Für Rechtsstreitigkeiten muss schon im Voraus klar sein, welches Gericht zuständig ist. Die erste Sitzung nach der Flut habe es schon am 9. August 2021 gegeben. Damals ging es um eine Scheidung. Das Ehepaar, so Dreyer-Mälzer, habe es eilig gehabt. Der Betrieb war damals ihr zufolge noch ziemlich provisorisch, mit Laptops, statt PCs und Smartphones statt Festnetztelefonen. Normalisiert hätten sich die Abläufe im Gericht zwischen Mitte September und Mitte Oktober 2021.