Ausflugstipp am Wochenende Alle Infos zum Burgunderfest in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dabei ist das Burgunderfest einmal mehr zweigeteilt. Da ist zum einen die Wanderung über den Rotweinwanderweg, beginnend in Ahrweiler. Zum anderen der „Tanz über den Weinbergen“ auf der teils recht abschüssigen Festwiese über der Kurstadt Bad Neuenahr. So zieht es viele Besucher am Samstag zunächst einmal auf den Rotweinwanderweg. Dabei könnte es bei der Anreise durchaus eng werden, fährt doch die nach der Flutkatastrophe im Neuaufbau befindliche Ahrtalbahn in den Sommerferien nicht. Statt ihrer müssen die Weinfreunde ab Remagen auf Busse im Schienenersatzverkehr umsteigen. Die Busse bringen die Festgäste bis zur Haltestelle Ahrweiler-Markt. Von dort aus geht es per pedes hinauf zur Urbanuskapelle, wo sich die erste von insgesamt drei Verpflegungsstationen befindet. An der Winzerkapelle in der Weinlage „Ahrweiler Rosenthal“ wartet auf die Teilnehmer ein erstes Glas Wein sowie ein kulinarisches Angebot – und nicht zuletzt der kostenfreie Blick über die Kreisstadt.