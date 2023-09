Runder Tisch bei der IHK Campingplatz-Betreiber im Ahrtal können auf Kostenerstattung hoffen

Ahrtal · Ein Runder Tisch hat sich mit der Zukunft der flutgeschädigten Campingplätze an der Ahr befasst. Die Teilnehmer forderten, dass Betreibern mit dem Bauantrag verbundenen Kosten erstattet werden. Ein Platz in Ahrweiler will schon bald wieder für Wohnmobile öffnen.

20.09.2023, 18:00 Uhr

Der ehemalige Ahrtor-Campingplatz in Ahrweiler, derzeit noch Heimat der Ahrche-Fluthelfer, soll ab Ende Oktober wieder Stellplatz für Wohnmobile werden. Foto: ahr-foto

Von Sven Westbrock Redakteur Ahr

