Für Gesundheit, Soziales und demografischen Wandel CDU an der Ahr will im neuen Kreistag einen weiteren Ausschuss

„Wie die vergangenen Jahre leider gezeigt haben, gibt es auch im Kreis Ahrweiler immer mehr Defizite in der medizinischen Versorgung“, begründete Korden seinen Antrag. Als Beispiele nannte er die Schließungen des Krankenhauses St. Josef in Adenau sowie der stationären Gynäkologie und Geburtshilfe am Marienhaus Klinikum in Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Daneben haben zahlreiche Fachärzte ohne einen Nachfolger ihre Praxen in Städten und Ortsgemeinden im Kreis Ahrweiler geschlossen. Auch bei der hausärztlichen Versorgung wird es absehbar durch den demografischen Wandel insbesondere im ländlichen Raum zu Problemen bei der Sicherstellung einer flächendeckenden wohnortnahen Versorgung kommen“, sagte er voraus.