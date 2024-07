Vanilleeis-Tag Chefs von Eiscafés verraten, worauf es bei Deutschlands beliebtester Sorte ankommt

Ahrweiler · Vanille ist die beliebteste Eissorte der Deutschen. In den USA hat das Vanilleeis sogar einen eigenen Tag: den 23. Juli. Grund genug, um bei Experten in Ahrweiler nachzufragen: Was macht eine gute Kugel aus?

23.07.2024 , 05:00 Uhr

Eine Kugel Vanilleeis in der Waffel steht im Eiscafé Taormina da Maria auf dem Tresen bereit Foto: Sven Westbrock

Von Sven Westbrock Redakteur Ahr