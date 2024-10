Standort profitiert Coca-Cola-Werksschließungen bringen 15 neue Arbeitsplätze nach Bad Neuenahr

Bad Neuenahr · Von der angekündigten Schließung von vier Standorten des Coca-Cola-Konzerns profitiert das Werk des Getränkeproduzenten in Bad Neuenahr. Dort sollen Kapazitäten übernommen und eine weitere Abfüll-Linie für PET-Flaschen in Betrieb genommen werden. So sollen 15 neue Arbeitsplätze an der Ahr entstehen.