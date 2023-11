Fachgespräch in Bad Neuenahr Geringe Hemmschwelle trifft enormes Dunkelfeld

Was versteht man unter dem Begriff Cybermobbing überhaupt? „Cybermobbing ist Mobbing mittels moderner Kommunikationsmittel mit intimen, peinlichen oder manipulierten Fotos und Videos. Auch über fiese Postings werden Gerüchte oder Lügen verbreitet“, betont Hubertus Gussone vom Weißen Ring. Die Täter handeln dabei anonym, im Schulkontext kommen sie häufig aus dem direkten Umfeld. Die Hemmschwelle in diesem Bereich sei sehr gering, da die direkte Reaktion des Opfers für die Täter unsichtbar bleibe. Unbestritten dürfte sein, so Gussone, dass diese Art der Kriminalität in ihren Auswirkungen für die Betroffenen und ihre Familien gravierend ist. „Vor diesem Hintergrund und auch oder gerade wegen des unbedarften Umgangs mit elektronischen Medien und des enormen Dunkelfelds erscheint uns als Opferschutzorganisation das Thema als besondere Herausforderung in der Prävention“, erklärt Gussone. Auch Christof Ewertz, Leiter der Lebensberatung Ahrweiler bestätigt, dass Cybermobbing und Mobbing grundsätzlich für die Betroffenen ein einschneidendes Erlebnis sei, das nicht spurlos an ihnen vorbeigehe. „Wir müssen ein Klima schaffen mit dem Ziel, den Betroffenen zu helfen“, so Ewertz.