Oster-Gruß von Pfarrer Jörg Meyrer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler Da geht Einer mit

Ich erinnere mich, dass das vor den großen Feiertagen oft so ist. Vor Weihnachten, vor Ostern, vor Pfingsten. „Warum ist das so?“, hat eine Freundin mich gefragt. „Weil Ostern Wirklichkeit ist!“, habe ich geantwortet. Wenn an Ostern etwas Neues geschieht – dann macht sich das Alte nochmal stark. Wenn an Ostern das Leben triumphiert – dann tobt der Tod. Wenn das Licht in der Osternacht stärker ist als alles Dunkel – dann ballt sich die Nacht vorher nochmal richtig dick zusammen. Die weisen Männer und Frauen früherer Zeiten wussten darum. Und rechneten damit. Dieses Toben, das Chaotische und das Dunkel – dem gaben sie den Namen Teufel. Oder Ungeist, Durcheinander-Wirbler. Vielleicht ist das nicht mehr unsere Sicht auf die Welt. Die Erfahrungen, die nicht nur ich in der letzten Woche gemacht habe, sind Wirklichkeit. Durch die wir hindurch müssen. Nicht allein: Da geht Einer mit. Und genauso hoffe und erbitte ich für uns, dass Ostern Wirklichkeit wird: Hier und Heute. Für Sie und für mich. Dass das Leben stärker ist. Die Hoffnung und die Liebe. Und die Gewissheit in uns wächst: Es wird alles gut.