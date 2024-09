Dankos Weinladen in Bad Neuenahr Hier bekommen Weinliebhaber einfachen Gutswein und große Gewächse

Nie war es leichter und genussvoller zugleich, einen eigenen Beitrag zum Wiederaufbau des Ahrtals zu leisten. Ein Besuch in einem der zahlreichen Restaurants, Weingüter oder Hofläden, genügt schon. Denn viele haben bereits den Wiederaufbau tapfer geschafft und in neuem Glanz mit moderner Ausstattung ihre Türen wieder geöffnet. Nach der Flut lautet das Motto entlang des Flusses nicht von ungefähr: „We AHR open!“ Die beiden GA-Redakteure Volker Jost und Sven Westbrock haben mit ihrem Buch „Lieblingsplätze für Genießer – Ahrtal“ jetzt den offiziellen Kulinarik-Führer dazu geschrieben. In loser Folge stellen wir die Topadressen in einer der an Gaumenfreuden reichsten Regionen Deutschlands vor. Dieses Mal: Danko- der Ahrweinshop im Zentrum von Bad Neuenahr. Die Autoren beschreiben einen ihrer Lieblingsplätze so: