Auszeichung für das Ahrtal „Eine unglaubliche Chance für den Weintourismus“

Platz zwei geht übrigens an die benachbarte Weinbauregion Mittelrhein, die sich von Bingen bis nach Bonn erstreckt, mit 41 Punkten. Hierzu zählt auch der Weinbaubereich Siebengebirge, der einzige überhaupt in Nordrhein-Westfalen. In den beiden Kategorien „Dichte der Weingüter“ und „Weinfeste“ heimst das Anbaugebiet die volle Punktzahl ein. In der Rubrik „Dichte der Unterkünfte“ spielt die Region mit zwölf Punkten ebenfalls in der obersten Liga. Punktabzug gab es für die Qualität – hier vergab tripz.de lediglich drei Zähler. Das überwiegend im Rheintal gelegene Weinbaugebiet Mittelrhein offenbart dafür eine imposante Kulisse: Von Burgen gekrönte Rebhänge, schroffe Felsrücken und ein von mittelalterlichen Städten geschmücktes Rheinufer. Tipp des Reisegutscheinportals: Die schönsten Ausblicke genießen Urlauber vom Nürer Kopf, vom Kranenberg und vom Wingertshäusje. Wer flanieren, Wein probieren und feiern möchte, verabredet sich zum „Wein date Mittelrhein“ in Bacharach.