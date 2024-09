Ausflugstipp Das bietet das Gelsdorfer Event „Tischlertag & Apfelwochen“

Was sie im vergangenen Jahr begonnen haben, geht in die nächste Runde: In Grafschaft-Gelsdorf laden am 21. und 22. September drei örtliche Unternehmen unter dem Motto der Nachhaltigkeit im Holz- und Obstbau zu „Tischlertag & Apfelwochen“ ein. Der Obsthof Sonntag, die Möbeltischlerei Holzwerk und der Bio-Obstbaubetrieb Nachtwey sind Partnerbetriebe an der „rheinischen Apfelroute", dem mehr als 120 Kilometer langen Radwanderweg. Dort entlang gibt es derzeit im Rahmen der Apfelwochen zahlreiche Veranstaltungen rund um den Apfel, die somit nun erneut auch bis in die Grafschaft strahlen. Das wird dort geboten: