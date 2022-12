„Wir in Heimersheim“ wählt neue Vorsitzende : Das Feuer der Tradition weitergereicht

Nicht nur im Jahr 2019 war das Heimersheimer Weinfest eine beliebte Adresse für zahlreiche Gäste aus der Region. Die Fördergemeinschaft „Wir in Heimersheim“ will das Traditionsfest nun mit frischen Impulsen beleben. Foto: ahr-foto

Heimersheim Die Ex-Weinkönigin Mariella Cramer wird an die Spitze des Weinfestvereins „Wir in Heimersheim“ gewählt. Der Verein stellt während der Mitgliederversammlung zusätzliche Weichen für die Zukunft.



Von Victor Francke

Es gehört zu den großen Aushängeschildern im regionalen Tourismusgeschäft und zu den Veranstaltungshöhepunkten für die Einheimischen: das Weinfest in Heimersheim. Seit drei Jahrzehnten wird dort das Rebensaftfest als Themenveranstaltung zelebriert: Zwischen Stadtmauer, Fachwerk und idyllischen Hofanlagen präsentiert sich der Ort für einige Tage als feierfreudige mittelalterliche Siedlung, die den Besuchern in einer liebevoll gestalteten Budenstadt die heimischen Weine kredenzt. Die Federführung der aufwendigen Organisation übernimmt dabei die Fördergemeinschaft „Wir in Heimersheim“, dem die örtlichen Vereine angehören. Nun wurden die Weichen neu gestellt.

Zur neuen Vorsitzenden gewählt: Nach ihrer Wahl zur Mitgliederversammlung soll Ahr-Weinkönigin Mariella Cramer den Verein „Wir in Heimersheim“ in die Zukunft geleiten. Foto: ahr-foto

Verein peilt einen Neustart an

Nachdem es zuletzt Probleme gab, einen neuen Vorstand zu finden, der die nicht unerhebliche Arbeit und Verantwortung, die ein solches Fest mit sich bringt, übernehmen wollte, wurde schließlich im vergangenen Mai in Barbara Dietrich eine engagierte Interimsvorsitzende gefunden. Gemeinsam mit ihren ebenfalls kommissarisch eingesetzten Vorstandskollegen rettete sie die Veranstaltungsgemeinschaft aus der Talsohle. Nun soll es einen Neustart geben. An die Spitze wurde eine ausgewiesene Fachfrau in Sachen Weinfest, Rebe und Kelter gewählt: Mariella Cramer, 2021 Gebietsweinkönigin an der Ahr und Finalistin im Wettbewerb um die Krone der Deutschen Weinkönigin, übernimmt das Zepter im Verein „Wir in Heimersheim“.

„Wir suchen kreative Köpfe mit Ideen und Engagement“, hatte Interimschefin Dietrich in ihrer Einladung erklärt. In Cramer glaubt man, diese Eigenschaften auch gefunden zu haben. In geheimer Wahl wurde die 25-jährige gebürtiger Berlinerin auf den Chefsessel gehievt. In ihrer Antrittsrede mahnte Cramer Geschlossenheit an: „Alle müssen mitziehen“, so die gelernte Krankenschwester. „Keiner will, dass das Weinfest irgendwann mal nicht mehr stattfindet“, sagte Cramer. Es gelte, ihr und dem neuen Vorstand den Rücken zu stärken. Insgesamt soll die anfallende Arbeit auf breitere Schultern gestellt werden, Cramer denkt dabei beispielsweise an eine Satzungsänderung und die Gründung eines Beirates. Darüber will man sich bereits im Januar konkret unterhalten: Dann soll auch ein neuer Geschäftsführer gewählt werden.

Frischer Wind soll Weinfest-Tradition beleben

Gemeinsam wolle man dann als bestens koordinierte Gemeinschaftsaktion die Weichen für die Zukunft des Weinfestes in Heimersheim stellen. Schon jetzt gab es in der gut besuchten Mitgliederversammlung zahlreiche Diskussionsbeiträge, die Cramer in den nächsten Tagen sortieren wird, um sie konzeptionell zu verarbeiten. Natürlich fand auch ein wenig Vergangenheitsbewältigung statt. Schnell wurde klar, dass Arbeit und Belohnung in früheren Jahren nicht immer ganz gerecht verteilt erschienen.