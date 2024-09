Mitarbeit in der Demokratie Das hält Frauen im Kreis Ahrweiler aus den Stadt- und Gemeinderäten fern

Betrachtet man die Weltbevölkerung, dann halten sich die Anteile von Männern und Frauen ungefähr die Waage. Im Kreis Ahrweiler, so zeigen es die vom Kreis auf seiner Homepage veröffentlichten Zahlen, ist das nicht anders. Nur in den Räten – ob Verbandsgemeinde, Stadt oder Kreis – spiegelt sich das überhaupt nicht wider. Rita Gilles, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, hat sich die Zahlen da einmal genauer angeschaut: Nicht einmal ein Viertel der Personen in den Räten sind Frauen – nicht nur derzeit. Die aus weiblicher Sicht wenig erbaulichen Statistiken hat Gilles zu einer Ausstellung aufgearbeitet. Allerdings kann sie auch bis zu einem gewissen Punkt erklären, was Frauen von diesen Ämtern fernhält – und was sich daher ändern müsste.