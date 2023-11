Das neue Heimatjahrbuch ist da „Eine Entdeckungsreise durch den Kreis Ahrweiler“

Ob Hochwasserschutz oder Starkregenvorsorge, Innovationsforschung, Klimaanpassung, Wärmewende oder smarte Technologien: Die Naturkatastrophe und ihre Aufarbeitung, verbunden mit daraus resultierenden Zukunftsgestaltungen, spielen eine große Rolle im neuen Jahrbuch des Kreises. Aber auch dem Thema „Die Flut und die Kunst“ widmet sich das Buch, wie auch den vielen Helfern, die organisiert oder unorganisiert ins Ahrtal kamen, um die in Not geratenen Menschen dabei zu unterstützen, den Weg zurück in die Normalität zu finden. Wie aus einem Versorgungszelt der Helfer ein fester Treff wurde und aus ehemaligen Stellwerken der Ahrtalbahn kleine Industriedenkmäler – das Buch hält eine große Palette an Themen bereit. Dazu gehören auch Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Region, die Flüchtlingsunterbringung oder die Geschichte von Denkmals-Rettern, die in der Flutnacht zerstörte Fachwerkhäuser zu retten helfen.