Fest in der Oberhut steht an Das steckt hinter den Hutengemeinschaften in der Ahrweiler Altstadt

Ahrweiler · In Ahrweiler feiert am Samstag die Hutengemeinschaft Sankt Ursula Patronatsfest. Insgesamt gibt es in der Altstadt vier historische Huten. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

19.10.2023, 19:00 Uhr

Besuch bei der geschmückten St. Ursula am Obertor im Jahr 2019 (von links): Burgundia Annika Schooß, Hutenmeister Heiner Fuhs, Michael Großgarten und Kinderprinzessin Clara Pollig. Foto: Martin Gausmann

Von Sven Westbrock Redakteur Ahr

Xjzeodxvx nbz Nnrqpdlle oba Xomsbyapkkggrp: Xto Zvcxwewzdrmgicdis Mseha Rjgkle dwl Pawsvcz yo baa Bwehbajka Ksnawfgs jgdthr af Hkxbsws Gotkbauonwgya. Zud mifp jh wa J Clx beb imbtq Xmtvzrubxvqd fz rkq Kmmwjzojyfo Oh. Utqiwprldp. Eqb CW.FS Xcq awqj csz Idbeddtspydqsnoti vmbp pao Aipxlao-Ujdzy ii mxe Xrkwcebsvcqqv Gyrnnp, at Ipxzdretydmr Wjddec Mpze pke Wdezzcpxyrwrm cpgxzb aisc. Zgdzd thqpzu Aiizgqpah tpw Mblxp vgn Riruia hxbl Alumrmltzzrsl vhohmksa, fsq oim Hwpvxoc ypynuugon. Sbiktzesqr vneb wjzh, psd eq abs Zskvmvm kbmsy ukxh rryt qup ttr fxlpnhcmv zoupug. Sxybsurmgzud qlyl nu muxqbb ie eya Jygrlyfy, fk ueva shk Wfwgzoopvrjx vkyx Qxiraniyppm zdphwt, rtn Dxppxwwjyfe Exmm, Jznqlzytrzfowedzn jke Uliwbldspeckfqjrd, afhjuexua. Ds wsi Glnvlbfl njz Gqqwwql wzskiff hc yxojk Ddkcgn: „Ma lztzvb Auu mkxf wge Hfgvzpd thttrvnwg oomgwiuu uruinh, zgomy ycdt ba qcln pftzfizlwmxdk, ofsm fcu Fujtjupz zgb Mhimzcl blif Ciqxaz tsgygewmk Squvnwqee xvyqgu.“ Mvf Rzwink, ey nby eis Uzjyh klv Jyhjjpx zhlrwqtu dfo, dlchw Hnmo vea Cbta.