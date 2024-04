„SolidAHRität für unsere Demokratie“ Demo soll ein Bekenntnis zu Demokratie, Freiheit und Vielfalt sein

Es soll ein klares Bekenntnis zur Demokratie sein, zur Freiheit und zur Vielfalt: Im Kreis Ahrweiler gehen am Sonntag, 21. April, Menschen erneut auf die Straße, um Position gegen rechtspopulistische Kräfte zu beziehen, um ein Gegengewicht zur in den vergangenen Monaten stärker gewordenen AfD zu setzen, um zu fairem Miteinander aufzurufen und nicht zuletzt auch, um für Frieden zu werben. „Mensch sein, Demokratie wählen“ lautet das Motto der Initiative, die in jüngster Vergangenheit bereits mit einer Demonstration gegen rechts in Ahrweiler auf sich aufmerksam gemacht hat, an der sich 5000 Menschen beteiligten. Am Sonntag will man sich um 14 Uhr am Ahrweiler Bahnhof treffen, um von dort aus in Richtung Marktplatz zu ziehen. Dort soll es eine Kundgebung mit mehreren Ansprachen und Musikdarbietungen geben.