Weihnachtsbaum in leerer Kirche Der Baum als Zeichen der Hoffnung hinterm Bauzaun

Solange die Bauarbeiten noch nicht begonnen hätten, könne der Pfarrer nicht sagen, wann die Kirche wieder aufgebaut sei. Zurzeit finden die Gottesdienste im Gemeindehaus und einer anderen Kirche im Ort statt. „Wir sind froh, dass wir die Friedenskirche haben“, sagt Bach. „Da haben wir Glück gehabt, dass die hoch genug lag, so dass da kein Wasser drin war.“ In der eigenen Kirche bleibt in diesem Jahr hinter dem Bauzaun vorerst zumindest der besagte Weihnachtsbaum - und eine kleine Krippe. dpa