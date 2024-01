Umweltministerin übergibt Förderbescheid Der Flut-Schutt muss besser gemanagt werden

Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) ist seit der Flutkatastrophe häufig zu Gast im Ahrtal. Fast immer hat sie einen Förderbescheid im Gepäck. Schließlich ist die auch für den Umweltschutz im Land zuständige Ministerin in erheblichem Maße am Wiederaufbau des geschundenen Tals beteiligt. Diesmal übergab das Mitglied des rheinland-pfälzischen Landeskabinetts 250.000 Euro an Landrätin Cornelia Weigand (parteilos), um mit dem Betrag die „Clusterinitiative Boden- und Bauschuttmanagement“ zu fördern.