Der GA öffnet Türen im Advent​: Ein Blick auf den Betriebshof in Bad Neuenahr-Ahrweiler​

Serie Ahrweiler Der GA öffnet im Advent Türen, die ansonsten verschlossen sind: Heute schauen wir auf den Hof und in die Hallen des Betriebshofs Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo schweres Gerät lagert.

Fast alle Städte haben einen. Doch der in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat eine besondere Bedeutung für die Anwohner der Stadt, weil seine Mitarbeiter und sein Inventar maßgeblich am Wiederaufbau der Stadt nach der Flut beteiligt waren: Die Rede ist vom Betriebshof in Ahrweiler. Er wurde in den vergangenen Jahren aus vielen Liegenschaften, die über die Stadt verteilt waren, auf dem Gelände am Dahlienweg in Bachem zentriert. Sein Fuhrpark besteht zurzeit aus 54 Fahrzeugen, hierunter eine Vielzahl von Spezialfahrzeugen wie Bagger, Radlader, Kehrmaschinen oder Friedhofsbagger. „Von den 29 in der Flutnacht zerstörten Fahrzeugen konnten wir bisher 27 neu beschaffen“, so ein Sprecher der Stadt.