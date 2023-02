Solardächer und Entsiegelung : Der Klimapakt für Bad Neuenahr-Ahrweiler steht

Saubere Luft statt quamelnde Schornsteine: Mit dem Beitritt zum Klimapakt will Bad Neuenahr-Ahrweiler einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit machen. Foto: ahr-foto

Bad Neuenahr-Ahrweiler Klimaschutz soll in Bad Neuenahr-Ahrweiler künftig hohe Priorität haben und eine Querschnittsaufgabe sein. Bürgermeister Orthen sagte dazu: Wir haben verstanden.



Viele Schritte in eine nachhaltige Zukunft: Mit einem Klimaschutzkonzept, der Schaffung des Netzwerks „Klima-Bündnis“, dem gefassten Grundsatzbeschluss zum ökologischen Bauen, einer Satzung zur Begrünung baulicher Anlagen, dem Konzept zur Anpassung an die Klimawandelfolgen und dem Aufbau eines Klimaanpassungs-Managements sowie einem Mobilitätskonzept begegnet Bad Neuenahr-Ahrweiler dem Klimawandel. „Alles erreicht, beschlossen und in Arbeit“, berichtete Bürgermeister Guido Orthen (CDU) stolz dem Stadtrat. Zudem wurde ein Grundsatzbeschluss zum kommunalen Klimaschutz, zur kommunalen Anpassung an die Klimawandelfolgen und einem klimafreundlichen Aufbau gefasst: Der Beitritt zum Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz ist jetzt beschlossene Sache. Orthen: „Bad Neuenahr-Ahrweiler hat verstanden.“

Verantwortung für künftige Generationen

Mehr aus dem Rat Neuer Kindergarten für elf Millionen Euro Rund elf Millionen Euro soll der neue Kindergarten kosten, wo in Zukunft im Herzen der Kreisstadt 175 Jungen und Mädchen in acht Gruppen betreut werden sollen. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler plant den Neubau der Kita als Nachfolgebau für das bei der Flutkatastrophe zerstörte und inzwischen vollends abgerissene Blandine-Merten-Haus. Der Standort soll beibehalten werden. Nur wird der neue Kindergarten um eine Gruppe größer sein. Das Grundstück ist 4500 Quadratmeter groß. Damit bleibt das neue Blandine- Merten-Haus die größte Kindertagesstätte im Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler. frv Durchgängig in der Planung werden sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss je zwei Gruppen zu sogenannten Clustern zusammengefasst. Jedes Cluster besteht aus zwei Gruppenräumen, vier Nebenräumen, einem zentralen Sanitärbereich und einem Materialraum, sodass in der Einrichtung vier Cluster entstehen und durch die Verwendung von Glastrennwänden Sichtbeziehungen zu Spielflur und Gruppenräumen ermöglicht werden. „Der Bau einer PV-Anlage auf dem Dach des Gebäudes ist nicht nur ökologisch und ökonomisch sinnvoll, sondern vermindert auch entscheidend die laufenden Unterhaltungskosten für das Gebäude“, freute sich Ratsmitglied Klaus Kniel (CDU). Es ist eine hochwasserangepasste Bauweise vorgesehen, die die Standort-Bemessungshöhe für ein 100-jähriges Hochwasser erfüllt. frv

Über sieben Seiten erstrecken sich die konkreten Leitlinien und Maßnahmen (der GA berichtete). „Dieser Beschluss ist Ausdruck unserer gemeinsamen Sorge um die Zukunft unserer Heimat, unserer Stadt und der hier lebenden Menschen“, sagte Orthen. Er fügte hinzu: „Wir denken mehr noch als zuvor bei allem was wir tun, an die Folgen unseres Handelns. Wir betrachten den Klimaschutz als Querschnittsaufgabe. Wir wollen in dem sehr vielfältigen kommunalen Handlungsrahmen unser gemeinschaftliches Tun an der Verantwortung vor der Schöpfung und dem Leben dieser und der Generationen nach uns ausrichten.“

Wolfgang Schlagwein (Grüne) sagte: „Es ist nun keine Frage mehr, dass unsere Stadt mit Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel ihren Anteil an der Entwicklung sieht und Verantwortung für das Wohl jetziger und künftiger Generationen übernimmt. Es hat lange gebraucht, um diesen Satz, Verantwortung für das Wohl jetziger und künftiger Generationen zu übernehmen, zu einem Grundsatzprogramm für die Arbeit des Stadtrates werden zu lassen.“ Mit und nach der Flut seien weitere Punkte hinzugekommen, etwa die Satzung zur Begrünung baulicher Anlagen oder die Festschreibung von Solaranlagen in Bebauungsplänen. 95 Prozent der Dachflächen in Bad Neuenahr-Ahrweiler verfügen über keine Solaranlage. Schlagwein: „Alleine diese Zahl zeigt, was in Bad Neuenahr-Ahrweiler möglich ist. Arbeiten wir endlich daran.“ Doch das alles sei nur ein Anfang. „Es ist unsere letzte Chance, das Ruder herumzureißen. Es ist eine einmalige Chance, diese Stadt neu entstehen zu lassen und klimaresilient wieder aufzubauen.“