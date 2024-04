Ahrtal-Tourismus zieht Bilanz Der Pfad zur führenden Tourismus-Destination ist steinig

Durchaus angetan sozusagen noch mit Blick von außen zeigten sich der neue Geschäftsführer Andreas Lambeck von dem, was in Kreisstadt und Ahrtal passiere. Lambeck betonte die Wichtigkeit des gemeinsamen Auftritts. „Ich bin erstaunt von den Bauruinen, aber auch den kleinen Pflänzchen, die wieder wachsen. Und überall entstehen neue Leuchttürme“, hatte er nach einem Besuch an der Mittelahr festgestellt, die von der Flut am stärksten betroffen und noch immer stark gezeichnet ist. Sein Plädoyer deshalb: „Wir haben nichts davon, wenn sich nur die Kreisstadt positiv entwickelt. Wenn uns das Tal dahinter runterfällt, hat auch die Stadt ein Problem“, so der Touristiker. Gerade die Weinbergs-Kulturlandschaft schaffe ein hohes Maß an Faszination. Lambecks Vision: „Ich wäre stolz, wenn wir in zehn Jahren den Quantensprung geschafft hätten, in einem Umfeld mit 20 Millionen Menschen die führende Tourismusdestination zu sein.“