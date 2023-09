Wahl zur Deutschen Weinkönigin Prinzessin Merle Kurth vertritt die Ahr beim Vorentscheid

Merle Kurth hat, so der Ahrwein e.V. weiter, im Sommer ihr Studium Internationale Weinwirtschaft an der Universität in Geisenheim abgeschlossen und arbeitet im Wein-Online-Marketing einer Meckenheimer Vertriebsgesellschaft. Die Verbindung zum Wein liegt bei ihr in der Familie: Vater Reinhold Kurth ist gelernter Weinbautechniker und Filialleiter der Vinothek bei der Winzergenossenschaft in Mayschoß, während Onkel Stefan Kurth das Weingut Kurth in Bachem führt, wie der Ahrwein e.V. berichtet.