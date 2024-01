Forschungskooperation unterzeichnet Die Ahr soll nach der Flut zum Vorzeige-Fluss werden

Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen (CDU) unterstrich, dass auch bei der Gewässerwiederherstellung der Schutz der Menschen im Tal oberstes Gebot bleibe: „Deshalb muss die Ahr künftig in ihrem gesamten Verlauf so gestaltet werden, dass ein hundertjährliches Hochwasser (HQ100) möglichst schadlos bis zur Mündung durchgeleitet werden kann.“ Am Ende müsse eine dem Hochwasserschutz dienende und ökologisch intakte Wiederherstellung der Ahr stehen. Projektkoordinator Stefan Stoll, Professor für Interdisziplinären Umweltschutz, erklärte: „Basierend auf einem umfangreichen Monitoringprogramm werden wir in diesem Projekt ökologische Chancen und Risiken der in der Ahr notwendigen Wiederherstellungsmaßnahmen beleuchten und die Auswirkungen bereits abgeschlossener Maßnahmen messen. Wir beziehen in unseren Analysen auch die Veränderungen durch den Klimawandel mit ein, denn die Ahr soll nicht nur in einen guten ökologischen Zustand zurückversetzt werden, sondern gleichzeitig auch fit für die Zukunft gemacht werden.“